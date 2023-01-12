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Москва
Профиль пользователя Srjio

фото пользователя Srjio

О себе

Катаюсь на велосипеде

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прокатиться на велосипеде по Москве. СВАО

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на великих сзао

Откликнулось 8 участников

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