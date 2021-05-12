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Москва
Москва
Профиль пользователя spring_alone
О себе
Учусь на журналиста, а также развиваюсь в маркетинге, психологии и сценаристике. Пятничными вечерами непротив отдохнуть в баре, но в воскресенье можно и на выставку сходить.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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