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Москва
Профиль пользователя spring_alone

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О себе

Учусь на журналиста, а также развиваюсь в маркетинге, психологии и сценаристике. Пятничными вечерами непротив отдохнуть в баре, но в воскресенье можно и на выставку сходить.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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