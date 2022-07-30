Москва
Профиль пользователя Spilsberg777

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фото #2 пользователя Spilsberg777

О себе

Недавно переехал в РФ. Люблю гастрономические изыски, пешие, речные и конные прогулки. Интересны путешествия, бизнес и венчурные инвестиции. Больше обо мне в телег - Afonin777

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 📺 Политика 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Джаз в чт 10.07 в 19:00

Москва → прогуляться, перекусить

Пешие, конные и речные прогулки

Москва → прогуляться, перекусить

Джаз Сегодня 19:00

Одинцово → прогуляться, перекусить

Прогулки: Тверской район или Одинцово

Москва → сходить на мероприятие

Сегодня на концерт

Москва → прогуляться, перекусить

Гуляем и катаем по центру 😜

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться Патрики, Арбат, Красная или Сколково

Москва → прогуляться, перекусить

Тверская, Арбат или Сколково

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Alesya
Москва → Другое

Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города

маленькое фото пользователя Alena99
Москва → Другое

Прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

В депо есть кто сейчас? 🥳

маленькое фото пользователя Eliseyka
Москва → Другое

Sup bord , wake bord , открытые бассейны

Москва → Другое

Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁

маленькое фото пользователя Liza1040
Москва → Другое

Иду на ВК Фест

маленькое фото пользователя Minulana
Москва → Другое

Есть кто идет на ВК фест?

маленькое фото пользователя Elleennaa
Москва → Другое

Выставка Босх и Брейгелей

маленькое фото пользователя Natalia.14
Москва → Другое

Кто идет на концерт Гуфа?

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