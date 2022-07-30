Москва
Профиль пользователя Spilsberg777
О себе
Недавно переехал в РФ. Люблю гастрономические изыски, пешие, речные и конные прогулки. Интересны путешествия, бизнес и венчурные инвестиции. Больше обо мне в телег - Afonin777
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Джаз в чт 10.07 в 19:00
Пешие, конные и речные прогулки
Джаз Сегодня 19:00
Прогулки: Тверской район или Одинцово
Сегодня на концерт
Гуляем и катаем по центру 😜
Прогуляться Патрики, Арбат, Красная или Сколково
Тверская, Арбат или Сколково
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Завести близких друзей✨
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Сходить потусить, классно провести время
Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города
Прогуляться по городу
В депо есть кто сейчас? 🥳
Sup bord , wake bord , открытые бассейны
Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁
Иду на ВК Фест
Есть кто идет на ВК фест?
Выставка Босх и Брейгелей
Кто идет на концерт Гуфа?
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