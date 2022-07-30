Недавно переехал в РФ. Люблю гастрономические изыски, пешие, речные и конные прогулки. Интересны путешествия, бизнес и венчурные инвестиции. Больше обо мне в телег - Afonin777

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 📺 Политика 😊 Поделиться радостью

Москва → сходить на мероприятие Сегодня на концерт

Москва → сходить на мероприятие Джаз в чт 10.07 в 19:00

Москва → Другое Кто идет на концерт Гуфа?

Москва → Другое Есть кто идет на ВК фест?

Москва → Другое Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁

Москва → Другое В депо есть кто сейчас? 🥳

Москва → Другое Буду в Москве 12 августа. Ищу компанию для изучения города

Москва → Другое Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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