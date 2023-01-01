Москва

Профиль пользователя SPE_L

О себе Ищу интересных, развитых людей для общения и совместного времяпровождения. Стараюсь расширять свой кругозор, интересуюсь альтернативной историей, техникой, книгами и много еще чем. 😁

Был в сети две недели назад

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