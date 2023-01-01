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Москва
Профиль пользователя SPE_L

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О себе

Ищу интересных, развитых людей для общения и совместного времяпровождения. Стараюсь расширять свой кругозор, интересуюсь альтернативной историей, техникой, книгами и много еще чем. 😁

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность
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