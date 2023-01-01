⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя SPE_L
О себе
Ищу интересных, развитых людей для общения и совместного времяпровождения. Стараюсь расширять свой кругозор, интересуюсь альтернативной историей, техникой, книгами и много еще чем. 😁
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам