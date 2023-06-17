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Москва
Профиль пользователя Spartak

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О себе

Меломан. Люблю готовить и заниматься спортом. Есть любимая собака

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить, подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 526 участников

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