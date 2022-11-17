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Москва
Профиль пользователя SparrowAirsoft

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О себе

Простой механик. Много чего нравится. Если по основным вопросам пройтись, то:
-люблю тяжёлую музыку, но слушаю почти всё.
-увлекаюсь страйкболом
-люблю машины.
Всего не описать, но в процессе живого общения узнать меня можно довольно легко)

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍷 Алкоголь

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб
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