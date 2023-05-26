Москва
Профиль пользователя Space_Trance

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О себе

Предпочитаю активный отдых, спорт. Играю в волейбол, катаюсь на велосипеде, зимой за доске)
Не курю, рост 190.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Прокатиться на велосипеде по ВДНХ

Москва → активный отдых

Поехать на волкушинский карьер.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Xenia22
Москва → Другое

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