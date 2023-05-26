Москва
Профиль пользователя Space

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О себе

Хочу найти друзей 🤗
За любой движ 💃

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

За любой движ

Участие в других событиях

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Найти подруг!

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Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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Москва → Другое

пофоткать друг друга)))

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Погоняться покататься по Москве

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.