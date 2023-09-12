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Москва
Профиль пользователя Sovushka

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О себе

Я Аня, мне 24. Довольно скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной) Недавно переехала в Балашиху, ищу девчонок с которыми можно весело и продуктивно провести время. Сходить на какие-нибудь мероприятия или просто прогуляться по улице. Хочу завести псё, поэтому кто умиляется малышам и любит их тискать - пишите😄🌸

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Daria19039
маленькое фото пользователя Dianaafedorova
маленькое фото пользователя Dianariya
маленькое фото пользователя Diana_m
Откликнулось 5 участников

Москва → пообщаться

Будьте собой, не притворяйтесь

маленькое фото пользователя Alina_SV
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя MarusiaSh
маленькое фото пользователя Meri_1994
маленькое фото пользователя RiyaLyan
маленькое фото пользователя Vikka.Vikka
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 402 участника

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 246 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 155 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 103 участника

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Angelina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ksenia01

Москва → прогуляться, перекусить

Кто нибудь желает сходить в кальяную ? Подружиться ?🌷

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки 19-24 пойдемте гулять)

Откликнулись 4 участника

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