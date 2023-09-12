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Москва
Москва
Профиль пользователя Sovushka
О себе
Я Аня, мне 24. Довольно скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной) Недавно переехала в Балашиху, ищу девчонок с которыми можно весело и продуктивно провести время. Сходить на какие-нибудь мероприятия или просто прогуляться по улице. Хочу завести псё, поэтому кто умиляется малышам и любит их тискать - пишите😄🌸
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа
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