О себе

Я Аня, мне 24. Довольно скромный человек, но в процессе привыкания становлюсь более общительной) Недавно переехала в Балашиху, ищу девчонок с которыми можно весело и продуктивно провести время. Сходить на какие-нибудь мероприятия или просто прогуляться по улице. Хочу завести псё, поэтому кто умиляется малышам и любит их тискать - пишите😄🌸