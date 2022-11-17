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Москва
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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → пообщаться

Давно хочу создать свой чат для общения, если тебе интересно, то дай знать 😏

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 7 участников

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