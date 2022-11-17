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Москва
Москва
Профиль пользователя sovest
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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