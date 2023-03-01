Москва
Профиль пользователя SovaVDrova
О себе
- Обожаю фитнес, тренируюсь три раза в неделю. Не курю, не пью и люблю находить кайф в других вещах.
- Люблю активный вид отдыха (горные лыжи, велосипед).
- Путешествую и нахожусь в поисках идеальной страны для себя.
- Играю в компьютерные игры, PS4, PC. Загораюсь от PvP и фрагов.
- Люблю отдыхать в новых местах за чашечкой кофе, интересным общением.
- Интересен мир фентези, изучение лоров, стримы, пасхалки.
- Саморазвитие, маркетинг, языки.
Профиль обновлён 31 января 2023 г.
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