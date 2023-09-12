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Москва
Профиль пользователя Sophi_I

фото пользователя Sophi_I

О себе

Тот самый студент-медик с черным юмором))
Люблю спорт, прогулки, новое общение.
Ищу здесь больше новых друзей для похода в театр и возможной зимней поездки)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти здесь новые знакомства для выхода погулять или на мероприятия 👣

маленькое фото пользователя KopM
Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет на каток на след неделе ?

маленькое фото пользователя Dmitry1
маленькое фото пользователя nasty01
маленькое фото пользователя Delfegor
маленькое фото пользователя PizzaLove
маленькое фото пользователя Kuma
маленькое фото пользователя IgorStepanovsky
маленькое фото пользователя Aendra
маленькое фото пользователя Elizabeth_me
Откликнулось 8 участников

Москва → сходить на мероприятие

Люблю театр и просто прогулки с разговорами по душам)

маленькое фото пользователя Sergey555
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Julimosa
маленькое фото пользователя Keity
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Dar_yaa
маленькое фото пользователя dariajrada
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 544 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 138 участников

маленькое фото пользователя Julia03

Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Arina_A

Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → пообщаться

Хочу попробовать найти подругу или просто приятно пообщаться 🦦🍂

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток(открытие катка) в эти выходные❄️

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на каток

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя khalilovaelina

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя nadw

Москва → собрать компанию

Психолог. Ищу людей на веселую игру: «эмоциональный интеллект»

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Yulia_Mur

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг! Не хочу сидеть дома) Хочу погулять, куда-то сходить)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alinka.a

Москва → прогуляться, перекусить

На каток в Парк горького

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Mary_00

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу, поболтать по душам, посидеть в кафешке, сходить на выставку

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Natahahaha

Москва → прогуляться, перекусить

Встретимся, и поймём, что мы родственные души?)

Откликнулись 2 участника

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