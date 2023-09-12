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Москва
Тот самый студент-медик с черным юмором))
Москва
Профиль пользователя Sophi_I
О себе
Тот самый студент-медик с черным юмором))
Люблю спорт, прогулки, новое общение.
Ищу здесь больше новых друзей для похода в театр и возможной зимней поездки)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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