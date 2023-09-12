Москва

Профиль пользователя Sophi_I

О себе Тот самый студент-медик с черным юмором))

Люблю спорт, прогулки, новое общение.

Ищу здесь больше новых друзей для похода в театр и возможной зимней поездки)

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва