⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Привет всем!
Москва
Профиль пользователя Sophi_1502
О себе
Привет всем!
Нравится заниматься творчеством. Рисовать, что-то клеить (например, паперкрафт), делать красивые заливки из эпоксидной смолы. Пытаюсь научиться играть на пианино 😅
Недавно приобрела сварочный аппарат, хочу научиться варить металл 🤟
Нравятся песни Сплинов и фильмы про бесконечно-вечную вселенную.
Сад и огород - это святое, особенно петунии)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам