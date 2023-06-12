О себе

Привет всем!

Нравится заниматься творчеством. Рисовать, что-то клеить (например, паперкрафт), делать красивые заливки из эпоксидной смолы. Пытаюсь научиться играть на пианино 😅

Недавно приобрела сварочный аппарат, хочу научиться варить металл 🤟

Нравятся песни Сплинов и фильмы про бесконечно-вечную вселенную.

Сад и огород - это святое, особенно петунии)