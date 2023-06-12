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Москва
Профиль пользователя Sophi_1502

фото пользователя Sophi_1502

О себе

Привет всем!
Нравится заниматься творчеством. Рисовать, что-то клеить (например, паперкрафт), делать красивые заливки из эпоксидной смолы. Пытаюсь научиться играть на пианино 😅
Недавно приобрела сварочный аппарат, хочу научиться варить металл 🤟
Нравятся песни Сплинов и фильмы про бесконечно-вечную вселенную.
Сад и огород - это святое, особенно петунии)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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