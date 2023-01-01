О себе

Привет, я студентка стомфака :)

В свободное от учебы и работы время люблю заниматься чем то новым. Из последнего: полет на параплане, серфинг, аэротруба, метание топоров и тд и тд

Обожаю бары и клубы, но до нового года решила воздержаться, надо привести себя в форму 😹

В последнее время люди стали какими то замкнутыми, малообщительными, пассивными… так что я в поиске позитивной компании, для приятного совместного досуга) обычно мы тусуемся с сестрой, так что ,возможно, мы будет в тандеме :)