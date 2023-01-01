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Москва
Профиль пользователя Sophi

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О себе

Привет, я студентка стомфака :)
В свободное от учебы и работы время люблю заниматься чем то новым. Из последнего: полет на параплане, серфинг, аэротруба, метание топоров и тд и тд
Обожаю бары и клубы, но до нового года решила воздержаться, надо привести себя в форму 😹
В последнее время люди стали какими то замкнутыми, малообщительными, пассивными… так что я в поиске позитивной компании, для приятного совместного досуга) обычно мы тусуемся с сестрой, так что ,возможно, мы будет в тандеме :)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу сходить на концерт GSPD

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Откликнулся 1 участник
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