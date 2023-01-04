Москва
Профиль пользователя Sopha

фото пользователя Sopha
фото #2 пользователя Sopha
фото #3 пользователя Sopha
фото #4 пользователя Sopha
фото #5 пользователя Sopha
фото #6 пользователя Sopha
фото #7 пользователя Sopha

О себе

Мне 18 лет. Люблю заниматься рукоделием (валяние, вышивка), готовить, выпекать, смотреть сериалы, читать книги (любимый писатель - Фредрик Бакман), обожаю Pinterest и моду.

Профиль обновлён 5 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подругу🌻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Milena8888
Москва → Другое

Просто поболтать о разном

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя mmultiik
Москва → Другое

новые знакомства

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя trixy_cat
Москва → Другое

ищу подружку!

маленькое фото пользователя Madoshkins
Москва → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти друзей с похожими интересами 😊

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.