Москва
Профиль пользователя Sopha
О себе
Мне 18 лет. Люблю заниматься рукоделием (валяние, вышивка), готовить, выпекать, смотреть сериалы, читать книги (любимый писатель - Фредрик Бакман), обожаю Pinterest и моду.
Профиль обновлён 5 мая 2023 г.
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