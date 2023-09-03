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Москва
Профиль пользователя sonyashkrr

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О себе

Приветик!♡
Я люблю слушать k-pop музыку, читать мангу и просто радоваться жизни!
Я по жизни романтик и просто весёлый чел, ищу новых друзей🎀

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб
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