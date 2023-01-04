Москва
Профиль пользователя Sonyamonya

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О себе

Звенигород.
Люблю природу.
Интересуюсь йогой и Индией, буду рада попрактиковать вместе. Гвозди, йога, медитация, тантра.
Двое маленьких, замечательных детей, зовите гулять со своими.
Есть собака, той пудель.
Вяжу, слушаю рэгги, мантры, лёгкий псай транс, инди, что то русское типа badda boo.
Немного играю на укулеле, калимбе, варгане, джембе.
Люблю экстатик дэнс.
Пью только покупную воду :D
Скромная, ненавязчивая.
Не пью, не курю.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Одинцово → пообщаться

Кто-нибудь расскажите про тантру! Кто практикует/практиковал?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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Рига → Другое

Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

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Москва → Другое

Окрошка на квасе или кефире ?

маленькое фото пользователя ArtSky
Москва → Другое

Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)

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Пушкино → Другое

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