Звенигород. Люблю природу. Интересуюсь йогой и Индией, буду рада попрактиковать вместе. Гвозди, йога, медитация, тантра. Двое маленьких, замечательных детей, зовите гулять со своими. Есть собака, той пудель. Вяжу, слушаю рэгги, мантры, лёгкий псай транс, инди, что то русское типа badda boo. Немного играю на укулеле, калимбе, варгане, джембе. Люблю экстатик дэнс. Пью только покупную воду :D Скромная, ненавязчивая. Не пью, не курю.

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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