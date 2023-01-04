⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Sonleks

фото пользователя Sonleks
фото #2 пользователя Sonleks

О себе

Ищу подруг
✨Йога, посткроссинг, ютюб, люблю пробовать что-то новое✨

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться
Ищу подруг для дальнейших встреч💕
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.