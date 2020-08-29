Ну чтож, ищу себе подруг, которые тоже в поисках ) Я творческий человек, изучаю графический дизайн и все, что связано с дизайном Очень люблю душевные разговоры по вечерам в приятной компании Человек впадает в душу, если имеет чувство юмора и знает, когда вести себя на приколе, я сама такая же Конечно могу на первый взгляд показаться очень застенчивым человеком, но пообщаясь со мной дольше, вы увидите другого человека (в хорошем смысле) Очень люблю домашних животных, в особенности собак ❤️ Сразу говорю, что не предпочитаю людей у которых интересы состоят из алкоголя , сигарет и тусовок ( сама таким не интересуюсь) Поэтому, если после прочтения этого описания у вас возникло чувство, что мы могли бы подружиться, то я с радостью ☺️

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь

Москва → пообщаться Познакомиться с новыми людьми, пообщаться, а после прогуляться ☺️

Москва → Другое Кто играет в клуб романтики? Общий чат.

Москва → Другое Я хочу пообщаться онлайн с тобой

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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