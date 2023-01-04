Москва
Профиль пользователя Sonechka_s

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О себе

Привет, мне 19 лет, сейчас начала кататься на скейте, также немного вяжу (пытаюсь связать себе сумку как из пинтереста), учусь на программиста и у меня есть кошка 😻

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

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