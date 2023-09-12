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Москва
Профиль пользователя sonechka7

фото пользователя sonechka7

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → другое

Вместе развиваться в медиа сфере

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу измениться до неузнаваемость

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найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

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