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Москва
В Москве 2 года, очень люблю гулять по красивым улицам, пить кофе, у меня специфический юмор. Не люблю попсовые места. Не люблю долго сидеть в кафе.
Москва
Профиль пользователя Sonchics
О себе
В Москве 2 года, очень люблю гулять по красивым улицам, пить кофе, у меня специфический юмор. Не люблю попсовые места. Не люблю долго сидеть в кафе.
Люблю интересных людей, активных, энергичных.
Мой рост 176 и мне приятно находиться с собеседником примерно моего роста. Также я полновата.
Было бы прикольно чудесно провести время, если ты волшебный человек.
27+
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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