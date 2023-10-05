О себе

В Москве 2 года, очень люблю гулять по красивым улицам, пить кофе, у меня специфический юмор. Не люблю попсовые места. Не люблю долго сидеть в кафе.

Люблю интересных людей, активных, энергичных.

Мой рост 176 и мне приятно находиться с собеседником примерно моего роста. Также я полновата.

Было бы прикольно чудесно провести время, если ты волшебный человек.

27+