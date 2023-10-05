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Москва
Профиль пользователя Sonchics

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О себе

В Москве 2 года, очень люблю гулять по красивым улицам, пить кофе, у меня специфический юмор. Не люблю попсовые места. Не люблю долго сидеть в кафе.
Люблю интересных людей, активных, энергичных.
Мой рост 176 и мне приятно находиться с собеседником примерно моего роста. Также я полновата.
Было бы прикольно чудесно провести время, если ты волшебный человек.
27+

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры
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