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Москва
Москва
Профиль пользователя SoNata
О себе
Много работаю, не люблю готовить, зимой катаюсь на сноуборде. Люблю людей с чувством юмора из приличной семьи
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие
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