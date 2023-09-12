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Москва
Профиль пользователя SoNata

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О себе

Много работаю, не люблю готовить, зимой катаюсь на сноуборде. Люблю людей с чувством юмора из приличной семьи

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб
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