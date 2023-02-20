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Москва
Профиль пользователя Soloveika

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О себе

Привет) Меня зовут Аня, люблю гулять, много-много ходить по городу, еще увлекаюсь бегом и мечтаю как раньше играть в волейбол. Работаю на себя, продажи на маркетплейс ( пишите кто тоже 🥹 ). В свободное время хожу на обучение по фортепиано, обожаю классическую музыку, но слушаю разное, и рок и даже мелададзе) в этом году так и не покаталась на роликах, кто такой же - гоу в парк исправлять) Сходила бы на занятие по танцам, йоге или фун.тренировки, если нужна компания могу составить)
Кино, сьемки, рилсы - можно гулять и творить, делится опытом и говорить обо всем. Я за общение, особенно по душам 😇
Нахожусь в терапии - люблю рассуждать на эту тему тоже)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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