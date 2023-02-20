О себе

Привет) Меня зовут Аня, люблю гулять, много-много ходить по городу, еще увлекаюсь бегом и мечтаю как раньше играть в волейбол. Работаю на себя, продажи на маркетплейс ( пишите кто тоже 🥹 ). В свободное время хожу на обучение по фортепиано, обожаю классическую музыку, но слушаю разное, и рок и даже мелададзе) в этом году так и не покаталась на роликах, кто такой же - гоу в парк исправлять) Сходила бы на занятие по танцам, йоге или фун.тренировки, если нужна компания могу составить)

Кино, сьемки, рилсы - можно гулять и творить, делится опытом и говорить обо всем. Я за общение, особенно по душам 😇

Нахожусь в терапии - люблю рассуждать на эту тему тоже)