Москва
Профиль пользователя Solboros
О себе
Записываю музыку как увлечение, люблю психологию, путешествия
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
✝️ Религия 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Смотрит фильм
Москва → Другое
Поездка на Сахалин в августе
Москва → Другое
Назови три основных принципа успешных отношений
Москва → Другое
Есть ли кто из Ясенево?
Москва → Другое
кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?
Москва → Другое
Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍
Москва → Другое
Событие удалено
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