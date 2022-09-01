Москва
Профиль пользователя Solboros

фото пользователя Solboros
фото #2 пользователя Solboros

О себе

Записываю музыку как увлечение, люблю психологию, путешествия

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

✝️ Религия 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, выпить кофе

Москва → пообщаться

Попить кофе, погулять в парке и покрмить белок)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Snake288
Москва → Другое

Смотрит фильм

маленькое фото пользователя Maryi4ka
Москва → Другое

Поездка на Сахалин в августе

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Назови три основных принципа успешных отношений

маленькое фото пользователя Khadizha
Москва → Другое

Есть ли кто из Ясенево?

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?

маленькое фото пользователя katti.emelik
Москва → Другое

Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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