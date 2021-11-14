Мне нравится изучать психологию, личные истории людей, ценю искренность, доброту, открытость и честность Занимаюсь видеосъемкой мероприятий Планирую изучать иностранные языки и эмигрировать

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

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Москва → пообщаться Привет! Создал ответное событие для откликов на ваши идеи😉

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