Занимаюсь спортом ( бадминтон, беговые лыжи, коньки, ролики, горный велосипед, плавание и кардио в клубе). Люблю разную музыку. Интересуюсь астрономией, математикой, физикой, химией. Планирую второе высшее техническое образование с уклоном в астрономию и астрофизику. Первое высшее экономическое. Люблю фильмы про космос или научную фантастику, исторические и комедии. 🙂 Буду рада общению со всеми, кто не считает свое рождение причиной того, что ему все должны. 🙂 Другими словами с адекватными людьми. 🙂

Профиль обновлён 14 марта 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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