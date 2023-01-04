Москва
Профиль пользователя Solaire_loutre
О себе
Перивет)
Люблю выставки и пешие прогулки, читать и менять хобби 5 раз за месяц.
Последняя впечатлившая меня книга - "Крестный отец". Просто поразительно, как второстепенные герои не просто являются ширмой и картонками для продвижения гг по сюжету, а проживают свою историю, за них тоже начинаешь переживать.
Обожаю настолки, вот только после переезда из общаги компания расформировалась, а новая не появилась.
P.S. Есть молодой человек, но хочется простого человеческого дружеского общения где-нибудь на кухне с чаем)
Профиль обновлён 27 марта 2023 г.
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