Перивет) Люблю выставки и пешие прогулки, читать и менять хобби 5 раз за месяц. Последняя впечатлившая меня книга - "Крестный отец". Просто поразительно, как второстепенные герои не просто являются ширмой и картонками для продвижения гг по сюжету, а проживают свою историю, за них тоже начинаешь переживать. Обожаю настолки, вот только после переезда из общаги компания расформировалась, а новая не появилась. P.S. Есть молодой человек, но хочется простого человеческого дружеского общения где-нибудь на кухне с чаем)

Профиль обновлён 27 марта 2023 г.

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