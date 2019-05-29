Москва
Профиль пользователя Sofya_616

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О себе

Живу в Москве/Балашихе, надоело сидеть дома, хочется найти подругу для общения и совместных вылазок в кино/кафе и просто прогуляться)

С самооценкой, психикой и внешностью всё ок, просто так сложилось, что сейчас нет ни одной подруги :(

Более подробную информацию не хочется здесь оставлять пхпхпх по этому пиши в телегу, если заинтересована 💕

tgss_777

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия

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