Москва
Профиль пользователя Sofya_616
О себе
Живу в Москве/Балашихе, надоело сидеть дома, хочется найти подругу для общения и совместных вылазок в кино/кафе и просто прогуляться)
С самооценкой, психикой и внешностью всё ок, просто так сложилось, что сейчас нет ни одной подруги :(
Более подробную информацию не хочется здесь оставлять пхпхпх по этому пиши в телегу, если заинтересована 💕
tgss_777
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
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Ищу подруг!💕
Ищу подружку 💕
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
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