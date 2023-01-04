Привет,в Москве уже 4 года,но так и не нашла подружку. Рада буду общению. Погулять, встретиться посидеть поговорить о наболевшем)))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор

Москва → Другое посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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