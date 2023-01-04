Москва
Профиль пользователя Sofya21

фото пользователя Sofya21

О себе

Привет,в Москве уже 4 года,но так и не нашла подружку. Рада буду общению. Погулять, встретиться посидеть поговорить о наболевшем)))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, посидеть,поужинать

Участие в других событиях

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Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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Найти подругу

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Найти подругу🙃

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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя bagrovera
Москва → Другое

Я ищу подруг!

маленькое фото пользователя JuliaK
Москва → Другое

посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.