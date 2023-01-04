Москва
Профиль пользователя Sofya21
О себе
Привет,в Москве уже 4 года,но так и не нашла подружку. Рада буду общению. Погулять, встретиться посидеть поговорить о наболевшем)))
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Я ищу подруг!
Москва → Другое
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)
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