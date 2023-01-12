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Москва
Москва
Профиль пользователя Sofirka
О себе
Ищу подругу .
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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