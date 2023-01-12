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Москва
Профиль пользователя Sofirka

фото пользователя Sofirka

О себе

Ищу подругу .

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг ,общаться

маленькое фото пользователя DianaDinser
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек для прогулок и общения😄🌟🌸🌞

маленькое фото пользователя teuv
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя romanovva

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу/подруг

Откликнулось 35 участников

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Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулись 23 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Нужна подружка для общения в реале)

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Хочу найти подругу по интересам из Москвы, для общения и встреч!

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