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Москва
Профиль пользователя SofiaV

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О себе

Я меломан, все зависит от настроения:) люблю читать книги( те,что можно держать в руках)) и вообще я поттероман) играю в свободное время в видеоигры,гуляю,смотрю кино/ сериалы.(sci-fi мой любимый жанр). Люблю вкусно покушать:)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

М.Аминьевское. Пить пивко играть в UNO😝

Откликнулись 2 участника

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