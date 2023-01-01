О себе

Я меломан, все зависит от настроения:) люблю читать книги( те,что можно держать в руках)) и вообще я поттероман) играю в свободное время в видеоигры,гуляю,смотрю кино/ сериалы.(sci-fi мой любимый жанр). Люблю вкусно покушать:)