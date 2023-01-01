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Москва
Москва
Профиль пользователя SofiaV
О себе
Я меломан, все зависит от настроения:) люблю читать книги( те,что можно держать в руках)) и вообще я поттероман) играю в свободное время в видеоигры,гуляю,смотрю кино/ сериалы.(sci-fi мой любимый жанр). Люблю вкусно покушать:)
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт
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