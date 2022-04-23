Москва
Профиль пользователя SofiaR
О себе
Работаю бариста, очень нравится процесс приготовления кофе, думаю в будущем открыть свою кофейню. Недавно пережила тяжёлое расставание, поэтому сейчас, чтобы окончательно не закрыться в себе хочу найти людей, с которыми можно будет весело провести время в Москве, развеяться, набраться приятных воспоминаний, не упустить возможности хорошо провести лето
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Познакомиться с классными людьми :)
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Сходить потусить, классно провести время
потусить, весело провести время
хочется простого человеческого
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
Ищу подружку в клуб
Создавать и радоваться
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