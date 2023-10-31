Москва
Профиль пользователя Sofiache

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фото #2 пользователя Sofiache

О себе

Люблю общаться, хорошую погоду и долгие прогулки, разговоры за бокальчиком хорошего вина.

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Провести приятно вечер субботы за бокалом вина

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг

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Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Nafisa
Москва → Другое

Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

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