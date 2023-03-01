Слушаю музыку Люблю танцевать Люблю разные милости, например когда называют котенок, зайка, солнышко. Не курю Не пью Маты бывают редко (нечаянно) Очень общительная и доверчивая так что могу при первой возможности пригласить на прогулку или ещё куда-то. Если буду чувствовать себя конфортно с человеком (с подругой) то могу и в губы поцеловать ) Учусь не плохо - 4,5 Не люблю когда насильно заставляют что-то делать или не пускают делать что ты хочешь Не люблю когда обижаются по пустикам. Хочу найти ту самую подругу... Которая со мной будет всегда и везде.. 💗

Профиль обновлён 11 декабря 2022 г.

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