Москва
Профиль пользователя Sofiaa
О себе
Слушаю музыку
Люблю танцевать
Люблю разные милости, например когда называют котенок, зайка, солнышко.
Не курю
Не пью
Маты бывают редко (нечаянно)
Очень общительная и доверчивая так что могу при первой возможности пригласить на прогулку или ещё куда-то.
Если буду чувствовать себя конфортно с человеком (с подругой) то могу и в губы поцеловать )
Учусь не плохо - 4,5
Не люблю когда насильно заставляют что-то делать или не пускают делать что ты хочешь
Не люблю когда обижаются по пустикам.
Хочу найти ту самую подругу... Которая со мной будет всегда и везде.. 💗
Профиль обновлён 11 декабря 2022 г.
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