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Москва
Не пошлая
Москва
Профиль пользователя Sofia_0.2
О себе
Не пошлая
Работаю в своем салоне красоты
Есть дети
В разводе
Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян
Не нравится:
📚 Книги 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль
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