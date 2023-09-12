О себе

Я стилист, люблю всё творческое, необычное, концерты классической музыки, выставки, также не против сходить на party 🫰🏼



Изучаю духовность, психологию, нравится говорить как о великом и высшем , так и сплетничать и шутить о чем вздумается.

Буду рада найти настоящих друзей, близких подруг, бадди, коллег и просто провести интересно и классно время! В Москве совсем недавно, поэтому давай изучать крутые места вместе🫶🏻