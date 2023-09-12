⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Sofia.54

фото пользователя Sofia.54

О себе

Я стилист, люблю всё творческое, необычное, концерты классической музыки, выставки, также не против сходить на party 🫰🏼

Изучаю духовность, психологию, нравится говорить как о великом и высшем , так и сплетничать и шутить о чем вздумается.
Буду рада найти настоящих друзей, близких подруг, бадди, коллег и просто провести интересно и классно время! В Москве совсем недавно, поэтому давай изучать крутые места вместе🫶🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

маленькое фото пользователя JennaLee
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя nata.rosie
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя katie_kew
маленькое фото пользователя Amaly
маленькое фото пользователя Tina_Blok
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Juli1
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя bar_duck
маленькое фото пользователя ali.semmm
маленькое фото пользователя katbelova
маленькое фото пользователя Mary.solen
Откликнулось 17 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Anzhela0000

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → другое

Хочу найти content buddy

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя ilyapsarev

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам