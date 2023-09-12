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Москва
Я стилист, люблю всё творческое, необычное, концерты классической музыки, выставки, также не против сходить на party 🫰🏼
Москва
Профиль пользователя Sofia.54
О себе
Я стилист, люблю всё творческое, необычное, концерты классической музыки, выставки, также не против сходить на party 🫰🏼
Изучаю духовность, психологию, нравится говорить как о великом и высшем , так и сплетничать и шутить о чем вздумается.
Буду рада найти настоящих друзей, близких подруг, бадди, коллег и просто провести интересно и классно время! В Москве совсем недавно, поэтому давай изучать крутые места вместе🫶🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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