Обожаю танцевать, петь, заниматься спортом ну и зажигать)

Была в сети на прошлой неделе

Будет классно если окажемся на одной волне)

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

просто погулять и хорошо провести время

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