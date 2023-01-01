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Москва
Москва
Профиль пользователя Sofia2004
О себе
Обожаю танцевать, петь, заниматься спортом ну и зажигать)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие
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