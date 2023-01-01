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Москва
Профиль пользователя Sofia2004

фото пользователя Sofia2004

О себе

Обожаю танцевать, петь, заниматься спортом ну и зажигать)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Будет классно если окажемся на одной волне)

маленькое фото пользователя wisheta
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

просто погулять и хорошо провести время

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Polinarium

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя YuliyaT

Москва → прогуляться, перекусить

Что-то обсудить ,сходить погулять

Откликнулся 1 участник

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