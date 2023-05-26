Москва
Профиль пользователя Sofffia

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О себе

Очень люблю музыку, психологию, изучать иностранные языки, смотреть фильмы и сериалы, гулять со своей собакой и общаться
Я экстраверт, но иногда иррациональный страх людей мешает мне выбраться из дома 🤦‍♀️
Хочу найти подружек, чтобы много болтать о жизненном, фоткаться, тусить вместе, поддерживать друг друга

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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