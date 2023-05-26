Очень люблю музыку, психологию, изучать иностранные языки, смотреть фильмы и сериалы, гулять со своей собакой и общаться Я экстраверт, но иногда иррациональный страх людей мешает мне выбраться из дома 🤦‍♀️ Хочу найти подружек, чтобы много болтать о жизненном, фоткаться, тусить вместе, поддерживать друг друга

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

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Москва → Другое Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)

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