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Москва
Профиль пользователя Sofa123

фото пользователя Sofa123

О себе

Я люблю заниматься на турниках воркаутом люблю гулять общаться с людьми на разные темы живу в Казакстане город Алматы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя AnyaVishneva

Москва → прогуляться, перекусить

подружек/друзей бы

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя karamelka6

Москва → сходить на мероприятие

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Hopper

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружек 🫶🏻

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Yyyy999

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку ,выпить по бокалу вина

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Edo99

Москва → прогуляться, перекусить

Кто тусить сегодня?

Откликнулся 1 участник

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