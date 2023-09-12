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Москва
Москва
Профиль пользователя Sofa123
О себе
Я люблю заниматься на турниках воркаутом люблю гулять общаться с людьми на разные темы живу в Казакстане город Алматы
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие
Участие в других событиях
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