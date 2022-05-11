Москва
Профиль пользователя Soda

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О себе

Танцую ,спорт ,ролики,баня ,охота,готовлю ,строю ,ремонтирую

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

У кого какие планы на выходные ?

Москва → сходить на мероприятие

Кто в Египте

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Kapata_i
Москва → Другое

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя Alena99
Москва → Другое

Прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Julia_Blond
Москва → Другое

В Веронику танцевать 💃🏼🕺👯‍♀️👯‍♂️

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.