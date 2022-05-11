Москва
Профиль пользователя Soda
О себе
Танцую ,спорт ,ролики,баня ,охота,готовлю ,строю ,ремонтирую
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪
Москва → Другое
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Москва → Другое
Прогуляться по городу
Москва → Другое
В Веронику танцевать 💃🏼🕺👯♀️👯♂️
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