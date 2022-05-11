Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Москва → сходить на мероприятие Кто в Египте

Москва → прогуляться, перекусить У кого какие планы на выходные ?

Москва → Другое Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.