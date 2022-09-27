Москва
Профиль пользователя So_rrina

фото пользователя So_rrina
фото #2 пользователя So_rrina
фото #3 пользователя So_rrina

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить потусить, классно провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя GypsyBabyGirl
Москва → Другое

Просто погулять 🙈 а там как пойдет

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.