Москва
Профиль пользователя So_rrina
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
Просто погулять 🙈 а там как пойдет
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.