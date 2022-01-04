Меня зовут Снежана, мне 20 лет. В последнее время стало мало общения, поэтому ищу людей для приятного времяпровождения! Я за любой движ: концерты, выставки, кино, театр, клубы, совместные фотосессии. Было бы круто найти здесь разносторонних и интересных людей 🤪

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

☣️ Токсичность

Москва → Другое Собраться на эстетичный пикник и поболтать

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.