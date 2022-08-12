⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя SnejaVer

фото пользователя SnejaVer

О себе

Люблю прогулки. Архитектуру. Набережные. Выставки. Музеи. Театры. Просто болтать.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 📚 Книги

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое
Женское комьюнити
маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое
Фотопрогулка 📸
маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое
Познакомиться чтоб создавать или кайфовать
маленькое фото пользователя Partyguy
Москва → Другое
Пофоткаться
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.