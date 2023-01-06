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Москва
С годами стал меломаном, но отдаю предпочтение рок, панк, альтернатива, ню метал.
Москва
Профиль пользователя Snegoril
О себе
С годами стал меломаном, но отдаю предпочтение рок, панк, альтернатива, ню метал.
Из увлечений настолки, игры в комп, велосипед, сноуборд, мото, авто, бокс, бег, скалодром, туризм, иногда кальян)
Работаю айтишником, пробовал открывать различные бизнесы, интересуюсь инвестициями.
Любитель уютных баров
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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