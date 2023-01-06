Москва

Профиль пользователя Snegoril

О себе С годами стал меломаном, но отдаю предпочтение рок, панк, альтернатива, ню метал.

Из увлечений настолки, игры в комп, велосипед, сноуборд, мото, авто, бокс, бег, скалодром, туризм, иногда кальян)

Работаю айтишником, пробовал открывать различные бизнесы, интересуюсь инвестициями.

Любитель уютных баров

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

Другие пользователи из города Москва