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Москва
Профиль пользователя Snegoril

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О себе

С годами стал меломаном, но отдаю предпочтение рок, панк, альтернатива, ню метал.
Из увлечений настолки, игры в комп, велосипед, сноуборд, мото, авто, бокс, бег, скалодром, туризм, иногда кальян)
Работаю айтишником, пробовал открывать различные бизнесы, интересуюсь инвестициями.
Любитель уютных баров

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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