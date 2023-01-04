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Москва
Профиль пользователя Snake

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фото #2 пользователя Snake

О себе

Итишник, интроверт, с прицепом в виде кота)
Слушаю рок, играю в игры(последнее время не часто и не много).
Из хобби 3d печать и 3d моделирование.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📸 Пофоткаться ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Дать возможность коту отдохнуть от меня

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
маленькое фото пользователя Bicycle32
Москва → Другое
Прогулки и изучение парков Москвы
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