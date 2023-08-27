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Москва
Профиль пользователя Smuzy26

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О себе

Занималась разным) имею опыт во многом) не люблю политику, обожаю котиков.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Ребят! Кто хочет увидеться и провести классно время пишите)

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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Ищу подруг 🙋🏼‍♀️
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Создание woman community 💛
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