Москва
Профиль пользователя Smollfoxi

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О себе

Мама в декрете

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поговорить по душам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Lymi
Москва → Другое

Пообщаться на интересные темы

маленькое фото пользователя Tori_k29
Новосибирск → Другое

Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?

маленькое фото пользователя ninel3
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться со мной😩💗

маленькое фото пользователя Leri
Москва → Другое

Подружится с мамами, дружба, видеться

маленькое фото пользователя Svetochka99
Краснодар → Другое

Ищу подругу или несколько 😄

маленькое фото пользователя Incognito
Новосибирск → Другое

Хочу переписок, узнать друг друга на расстоянии.

маленькое фото пользователя katrin123
Москва → Другое

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

маленькое фото пользователя Stacy_s
Брянск → Другое

Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)

маленькое фото пользователя ksenia777
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг❤️

маленькое фото пользователя Roxy__99
Челябинск → Другое

Ищу подружку, общение, дружба, и тп

маленькое фото пользователя el.k
Москва → Другое

Подружку 🙏🏼🌝

маленькое фото пользователя Chebyrashka
Брянск → Другое

Кто-нибудь смотрел ЧБД?)

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Владивосток → Другое

Ищу близких по духу людей

маленькое фото пользователя Danya_185
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Разобраться в себе

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

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