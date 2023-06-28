Москва
Профиль пользователя Smollfoxi
О себе
Мама в декрете
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Саратов → Другое
Девочки, пишите))
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Москва → Другое
Пообщаться на интересные темы
Новосибирск → Другое
Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
Санкт-Петербург → Другое
Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться со мной😩💗
Москва → Другое
Подружится с мамами, дружба, видеться
Краснодар → Другое
Ищу подругу или несколько 😄
Новосибирск → Другое
Хочу переписок, узнать друг друга на расстоянии.
Москва → Другое
Хочу пообщаться и найти подругу по интересам
Брянск → Другое
Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг❤️
Челябинск → Другое
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
Москва → Другое
Подружку 🙏🏼🌝
Брянск → Другое
Кто-нибудь смотрел ЧБД?)
Владивосток → Другое
Ищу близких по духу людей
Москва → Другое
Разобраться в себе
Екатеринбург → Другое
Найти подругу или подруг
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