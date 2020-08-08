Москва
Профиль пользователя Smith

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О себе

Привет-привет 🙃
🎯 Ворвался в замкадышную жизнь, хочу разнообразить маятник работа-дом-тренировки
🏃‍♂️Довольно много занимаюсь спортом, а именно хоккеем
🏃‍♂️ 30т шагов - хорошая прогулка
🏃‍♂️ ролики, горные лыжи - на ты, сноуборд - буду учиться
💂‍♀️ English B2
🎸рок, фанк, соул, хип-хоп 90х; чуток проигрываю на гитаре
👨‍💼Работаю в IT, java-backend, в корпорации зла, но над прикольным проектом

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поищем классную живую музыку (инди-рок, фанк, соул)

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Ищу подругу/друга для ежедневного общения

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Приятная компания) позитивное общение)

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