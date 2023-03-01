О себе

Мне 23 года)

Люблю гулять по новым местам, изучая город, пробовать разные виды активностей и творчества😅

Нравятся философские разговоры о жизни, социуме, психологии, саморазвитии.

Обожаю кататься на велосипеде, рисовать по номерам, также интересуюсь медициной и нутрициологией.

В Москву переехала недавно, ищу небольшой круг людей, чтобы куда-то сходить вместе и просто поговорить по душам) Так же можно выбраться в соседний городок погулять)

Алкоголь и подобные мероприятия не люблю, за ЗОЖ🙃