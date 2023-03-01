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Москва
Профиль пользователя Smetalinka

фото пользователя Smetalinka

О себе

Мне 23 года)
Люблю гулять по новым местам, изучая город, пробовать разные виды активностей и творчества😅
Нравятся философские разговоры о жизни, социуме, психологии, саморазвитии.
Обожаю кататься на велосипеде, рисовать по номерам, также интересуюсь медициной и нутрициологией.
В Москву переехала недавно, ищу небольшой круг людей, чтобы куда-то сходить вместе и просто поговорить по душам) Так же можно выбраться в соседний городок погулять)
Алкоголь и подобные мероприятия не люблю, за ЗОЖ🙃

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → активный отдых

Прогуляться, посетить интересное мероприятие, поболтать обо всём))

маленькое фото пользователя Alexander500
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 358 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Nona1999v

Москва → другое

Саморазвиваться

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Yuliya77

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, проводить время, без алко и клубов🍀

Откликнулось 6 участников

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