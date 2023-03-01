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Москва
Мне 23 года)
Москва
Профиль пользователя Smetalinka
О себе
Мне 23 года)
Люблю гулять по новым местам, изучая город, пробовать разные виды активностей и творчества😅
Нравятся философские разговоры о жизни, социуме, психологии, саморазвитии.
Обожаю кататься на велосипеде, рисовать по номерам, также интересуюсь медициной и нутрициологией.
В Москву переехала недавно, ищу небольшой круг людей, чтобы куда-то сходить вместе и просто поговорить по душам) Так же можно выбраться в соседний городок погулять)
Алкоголь и подобные мероприятия не люблю, за ЗОЖ🙃
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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